Tarım Kredi Kooperatifleri 3 ay faizsiz satış kampanyası bugün bitiyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçileri desteklemek amacıyla başlattığı '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' bugün bitiyor. Kampanyada çiftçilik için ana malzemeler 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeler ile satılıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif faizsiz satış kampanya detayları...
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif'in başlattığı '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' bugün sonlanıyor. Kampanyada gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretim malzemeleri faizsiz olarak satılıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif kampanya tarihi, geçerli olduğu ürünler ve diğer detaylar...
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TARIM KREDİ KOOPERATİF'TEN 3 AY FAİZSİZ SATIŞ
Tarım Kredi Kooperatif, kampanya süresince yapılacak kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun olarak kullanılan tarımsal girdilerin satışlarında, üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkânı sağlayacak. Aynı şekilde, karma hayvan yemi satışlarında da 3 ay faizsiz satış yapılacak.
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TARIM KREDİ KOOPRATİF FAİZSİZ SATIŞ KAMPANYASI TARİHLERİ
Kampanya, 21 Eylül ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm şubelerde geçerli olacak.
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