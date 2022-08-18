Tarım işçileri kaza yaptı! 8 kişi yaralandı

İlçede fındık işçilerini taşıyan ve ehliyetinin olmadığı öğrenilen R.T'nin kullandığı traktörün römorku, yol kenarına devrildi.

AA'da yer alan habere göre, römorktakilerin yola savrulduğu kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Traktörün römorkunda 23 kişinin olduğu öğrenildi.