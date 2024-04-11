ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da devlet töreniyle karşılayıp en üst düzeyde ağırladığı Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmelerinde, Hint-Pasifik bölgesinde ortak hareket ve "Çin'e karşı birlik" mesajı verdi
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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da devlet ziyareti statüsünde ağırladığı Japonya Başbakanı Kişida ile ikili ve bölgesel konularda kapsamlı görüşmelerde bulundu.
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Sabah Kişida'yı Beyaz Saray'da devlet töreniyle karşılayan Biden, Oval Ofis'teki görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde ortak basın toplantısında kameralar karşısına çıktı.
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"TAM BİR BİRLİK İÇİNDE"
Biden ile Kişida, görüşmelerinde ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıklarını ve bu bölgede ABD ile Japonya'nın "tam bir birlik içinde olduğunun" altını çizdiklerini belirtti.
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Biden, ABD ile Japonya ordusu arasında daha yakın işbirliği yapılacağını ve bundan sonra ortak projeler yürüteceklerini söyledi.
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"ORTAK FÜZE VE SAVUNMA MİMARİSİ"
Biden, "Burada ilk kez açıklıyorum, ABD-Japonya-Avustralya arasında ortak hava füze ve savunma mimarisi oluşturuyoruz." ifadesini kullanarak, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı daha güçlü bir ortak savunma yaklaşımı içerisinde olacakları mesajını verdi.
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Öte yandan, Japonya Başbakanı Kişida ise iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayi alanındaki ortaklıkların önemine dikkat çekti.
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"SERBEST VE AÇIK BİR ULUSLARARASI DÜZEN"
Kişida, "Uluslararası toplum tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor. Hint-Pasifik bölgesi bağlamında ABD ve Japonya çok önemli bir yer tutuyor, burada kurala dayalı serbest ve açık bir uluslararası düzeni kararlılıkla savunmalıyız." değerlendirmesini yaptı.
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Akşam da Kişida onuruna Beyaz Saray'da devlet yemeği düzenleyecek olan Biden, yarın Japonya Başbakanı'nı Washington'dan uğurlayacak.
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İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ ANLAŞMALAR
Diğer yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan Beyaz Saray yetkililerine göre, Biden-Kişida görüşmelerinin ardından 70 alt başlığı kapsayan bir dizi anlaşmaya imza atılması bekleniyor.
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Bu kapsamda ABD ile Japonya arasında nükleer füzyon alanında işbirliği yapılmasına dair ikili anlaşmanın imzalanması ve yapay zeka alanında da daha yakın işbirliğini öngören çalışmalara başlanacak.
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Kişida'nın ziyareti öncesinde Güney Çin Denizi'nde ABD, Filipinler, Avustralya ve Japonya, ilk kez ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.
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Biden'ın ev sahipliğinde önceki gün, ABD-Japonya-Filipinler Üçlü Zirvesi düzenlenmiş ve zirvede "Çin'in artırdığı bölgesel nüfuzu karşısında Hint-Pasifik'te barış ve istikrar için işbirliği" mesajı öne çıkarılmıştı.
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