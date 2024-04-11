ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği

"SERBEST VE AÇIK BİR ULUSLARARASI DÜZEN"

Kişida, "Uluslararası toplum tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor. Hint-Pasifik bölgesi bağlamında ABD ve Japonya çok önemli bir yer tutuyor, burada kurala dayalı serbest ve açık bir uluslararası düzeni kararlılıkla savunmalıyız." değerlendirmesini yaptı.