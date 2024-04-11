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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri yer yer yağmurlu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Doğu Anadolu'da çığ, kar erimesi ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 07:27 Güncelleme: 11.04.2024 - 07:27
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        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Güneşli 21°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Bulutlu 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Kısmen Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 19°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 20°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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