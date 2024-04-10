PSG - Barcelona CANLI YAYIN
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki PSG - Barcelona maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... İki takım da İspanya'daki rövanş öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrılmayı hedefliyor
STAT: Parc des Princes
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen
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PSG NASIL GELDİ?
PSG, F Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son 16 turunda ise Paris Saint Germain, Real Sociedad’ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
BARCELONA NASIL GELDİ?
Barcelona Devler Ligi’nde H Grubu’nu Porto, Shaktar Donetsk ve Royal Antwerp’in önünde lider tamamladı. Xavi’nin öğrencileri son 16 turunda ise Napoli’yi toplamda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.