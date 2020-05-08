Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları belli mi? soruları Tarım ve Orman Bakanlığı'nda istihdam edilmek isteyen vatandaşların gündeminde. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde toplam 2 bin 153 personel alınacak. Tarım Bakanlığı personel alımı detayları haberimizde.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, duyurusunu daha önce yaptıkları 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamına yönelik başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacaklarını bildirdi. Başvurular e-Devlet üzerinden aşağıdaki bağlantıdan alınacak.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan henüz 2 bin 153 personelin alımı ile ilgili detaylar açıklanmadı. Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaların ardından detaylar haberlerimizde yer alacak.

BAKAN PAKDEMİR'Lİ TARIMDAKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Pakdemirli, 81 tarım il, 922 tarım ilçe müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Pakdemirli, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin örnek gösterilen bir ülke olduğunu ifade ederek, güçlü altyapısının yanı sıra toplumun her bir ferdinin desteği ve özverisiyle ülkenin bu alanda ABD ve Avrupa'dan daha iyi bir mücadele verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artışın büyük ivme kazandığını dile getiren Pakdemirli, "Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize yani tarımsal desteklere ayırdık. 2020 tarımsal destekleme bütçemizin yarıdan fazlası olan

toplam 22 milyar liranın, 12,4 milyar liralık destekleme ödemesini de bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık." dedi.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin de konuşan Pakdemirli, "Daha önce açıklamış olduğumuz 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alıyoruz." dedi.

Yatırımlar ve desteklerle Türkiye'ye güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdıklarını kaydeden Pakdemirli, bu kapsamda tarımsal hasılayı son 18 yılda 7,5 kat artırarak 275 milyar liraya çıkardıklarını anlattı.