16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarık Akan, ölümünün 3'üncü yılında Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Tarık Akan'ın oğlu Yaşar Özgür Üregül, anma törenine katılan herkese teşekkür etti. Üregül, "Dün olmuş gibi özlüyoruz ama 20 yıldır da yokmuş gibi uzak geliyor şu an. Mükemmel bir babaya tekrar veda ettik bugün" dedi.
Arkadaşları Tarık Akan'ı şu sözlerle andı;
Rutkay Aziz
"O benim canımın içi arkadaşımdı. Bakırköylü. Hayatın en büyük keşfi ölümmüş ama nedense bu keşif hep bizim sevdiklerimizi buluyor. Her seferinde biraz daha yalnızlaşıyoruz. Ben kendi adıma yalnızım, hele Tarık'tan sonra... Onu çok özlüyorum."
Zeki İrfanoğlu
"Düşünsem aklıma gelmezdi. Sanki 3 saat evvel vermişim gibi toprağa."
Ahmet Arıman
"Milyonlarca insan var dünyada. Onların birkaçı yıldız bana göre. Hem şekil hem kibarlık, centilmenlik, zariflik olarak. Çok zarif, konuşmasını bilen, kibar biriydi. Sırf güzelliği değil, adamın içi de güzeldi. İnsan onun öldüğüne inanamıyor. Çok üzgünüz."
Feridun Şavlı
"Ben onların yanında yetiştim. Ayakkabılarını boyadım. Gençlik çağımda da beraberdik. Ne yazık ki aramızdan gitti ama o hep gönlümüzde yaşıyor."
İbrahim Astarcıoğlu
"Tamamen tesadüf sonucu karşılaştık Tarık'la. 1980'den bu yana da çok iyi bir dostluğumuz oldu. Çok özlüyoruz. Bütün ölümler erken. Çok erken ayrıldı ama yapacak bir şey yok. Hayatın tek somut gerçeği bu. Sürdürmek lazım düşüncelerini, duygularını, dostluk anlayışını, savaşçılığını sürdürmek lazım. Onu anımsamak lazım. Sürekli belleklerde, nesilden nesle aktarmak lazım."
Anma töreni konuşmaların ardından Tarık Akan'ın sevenleri ve Taş Koleji öğrencileri tarafından kabri başına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.
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