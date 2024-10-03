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        Haberler Gündem Güncel Tarihi tabyalardaki kümesler kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Erzurum'da tarihi tabyalardaki kümesler kaldırıldı, sahiplerine ceza kesildi

        Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan tarihi Kiremitliktepe Tabyaları çevresindeki tavuk ve güvercin kümesleri kaldırıldı, sahiplerine cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:52
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        Tarihi tabyalardaki kümesler kaldırıldı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Milli Parklar ve tarihi mekanların korunması için yayımlanan genel emirin ardından Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan ecdat yadigarı tabyalarda denetimler arttırıldı.

        AA'nın haberine göre, Palandöken Belediyesi zabıta ekipleri, bu kapsamda Kiremitlik Tabyaları etrafında bazı kişilerin tavuk ve güvercin kümesleri oluşturduğunu tespit etti. Tavuk ve güvercinlerin zarar görmemesi ve sağlıklı şekilde taşınması için 15 gün süre veren ekipler, kümes sahiplerine de ceza kesti.

        Verilen süre tamamlandıktan sonra tabyaların çevresinde tekrar denetim yapan ekipler, bazı kümeslerin kaldırılmadığını belirledi.

        Uyarılara rağmen kümesleri kaldırmayan O.K, E.K, S.B, A.Ö, S.K. ve Z.C'ye emre aykırı davranıştan tekrar idari yaptırım uygulandı, kümesler zabıta ekiplerince kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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