İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum” diyerek restorasyondan görüntüler paylaştı.
Duvarın hilti olarak bilinen kırıcı matkapla yıkıldığını gösteren görüntüler bir anda gündeme oturdu. Peki nasıl oluyor da tarihi kulenin restorasyonunda böyle manzaralar ortaya çıktı?
Bu soruyu en yetkili kişiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan Sinan Genim’e sordum. Sinan Genim, Kule’nin restorasyon projesiyle yakından ilgileniyor.
‘Hocam, kim, nasıl yapabilir böyle bir şeyi, denetim yok mu, tarihi duvarlar zarar gördü mü?’ dedim. Sinan Genim’den de şu yanıtı aldım: “Kulede yaklaşık bir ay önce restorasyon çalışması başladı. Tartışılan görüntüler, kulenin tamamen müzeye dönüştürülmesi için yapılan restorasyonda yüklenici firmanın yaptığı bir hata.
Olacak şey değil ama zarar yok. Hiltiyle girilmiş ama o duvar 3.5 metre kalınlığında. Yapıya bir zararı yok. Denetleyenler de olmasına rağmen böyle bir şey yapılmış. Müteahhidin büyük hatası. Böyle bir şey yapılmaz. Bu kasap bıçağıyla ameliyat yapmak gibi. Olacak iş değil.”
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, Galata Kulesi ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların bakanlığın ilgili birimlerini rahatsız etmesi üzerine açıklama yayımladı.
Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamaların, bakanlığın ilgili birimlerini de rahatsız ettiğini bildiren Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi’nde yapılan restorasyon faaliyetine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır. Yapının bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.
Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhidinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır.”
Ayrıca Demircan, Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceklerini kaydetti.
— Mahir Polat (@mhrpolat) August 12, 2020
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