İBB'den Galata Kulesi'ndeki restorasyon hakkında açıklama

Galata Kulesi’nin idaresinin 16 Mayıs’tan beri Kule-i Zemin Vakfı ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nde olduğunu açıklayan İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, kulenin dış cephe aydınlatma elemanları ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Kule’nin dış cephe aydınlatma elemanları Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde; yerinde olduğu gibi bırakılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınacak kararların beklenmesine karar verilmiş, bu süreçte aydınlatma bakım onarımları ekiplerimizce yapılmış, çeşitli farkındalık günü etkinliklerinde teknik çalışmalar Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yine ekiplerimizce gerçekleştirilmiştir.
30 Temmuz 2020 tarihinde yerinde yapılan incelemelerde de, kulenin restorasyonunu gerçekleştiren firma tarafından seyir terası katında bulunan İBB’ye ait olan aydınlatma elemanlarının habersizce sökülerek gelişigüzel bir şekilde alana bırakıldığı tespit edilmiş olup; sökülen malzemeler yüklenici firmadan tutanakla teslim alınmıştır.
Ayrıca aydınlatma sisteminin uzaktan kontrolünü sağlayan ünitelerin de yerinde olmadığı tespit edilmiş olup; 4 kalem malzeme ilgili firma tarafından İBB’ye teslim edilememiştir. Bu sebeplerle 11 Ağustos 2020 tarihinde; alanda enerji olmadığından işlevsiz bir şekilde kalan aydınlatma elemanlarımızın zarar görmemesi ve kaybolmaması adına ekiplerimizce demontajı yapılarak muhafaza altına alınmıştır.”
KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANI: YETKİLİ KURUMLARIN DİKKATİNE SUNUYORUM
Öte yandan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polar da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" ifadelerini kullandı.
Polat, paylaşımında bu görsele de yer verdi.
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