İHA

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde Ö.D. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şüpheli ile irtibata geçti.

İHA'nın haberine göre alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 190 parça tarihi eser için pazarlık yaptı. Ö.D. ile buluşan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakaladı. Zanlı ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.