Tarçın Adet Söktürür mü, Faydalı mı? Tarçın Adet Söktürücü Olarak Nasıl Kullanılır?

Bu dönemin bir an önce gelmesi için başvurulan bazı yöntemler bulunmaktadır. Fakat bu yöntemlerden bazıları yanlış bilinmektedir. Tarçın yöntemi de yanlış bilinen yöntemler arasında yer almaktadır. Tarçın adet söktürür mü, adeti hemen ne getirir, geciken adet kanaması için ne yapılır? Tüm detaylar…

Tarçın Adet Söktürür mü?

Kadınlarda ergenlik dönemi ile başlayan ve menopoza kadar devam eden adet görme dönemi, fiziksel ve psikolojik anlamda oldukça zorlu geçmektedir. Zorlu olan bu dönemde bazı sorunlar meydana gelebilmektedir. Bunlardan biri ise adet gecikme sorunudur. Adet gecikmesi pek çok kadın tarafından hoş karşılanmayan bir durumdur. Bu durumda kadınların vücudunda şişlikler meydana gelebilmekte ve rahatsız edici etkisini gösterebilmektedir. Böyle bir durumda ise adet söktüren yöntemler aranmaktadır.

Bazı bitki çayları adet döneminin gelmesine neden olmakta iken bazıları ise gecikmesine neden olabilmektedir. Bundan dolayı adeti hemen ne getirir sorusunun cevabı dikkatli bir şekilde araştırılmalıdır. Yanlış bilinen yöntemlerden biri ise tarçın kullanımıdır. Tarçın, adet gecikmesine iyi gelen bir yöntem olarak bilinebilmektedir. Fakat tam aksine tarçın adet döneminin gecikmesine neden olmaktadır. Genellikle adet döneminin gecikmesini isteyen kadınlar tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Adeti Hemen Ne Getirir?

Adet döneminin hızlı bir şekilde gelmesini sağlayan bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi sıcak bir banyo yapmaktır. Bu yöntem oldukça etkilidir. Hem stresin azalmasını sağlamakta hem de adet döneminin başlamasına neden olmaktadır. Bununla birlikte bir sıcak su torbası ile karın bölgesine sıcak uygulama gerçekleştirmekte oldukça etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda güneş ışınlarında yararlanarak D vitamini almak, bazı egzersizleri uygulamak da oldukça faydalıdır.

Adetin erkenden gelmesini sağlayan yöntemlerden bir diğeri ise C vitamini tüketimidir. Ayrıca kafeinli gıdalardan da uzak durulması önerilmektedir. Erkenden adet olmak isteyenler için ilaç kullanımı da önerilmektedir. Fakat bu durum doğru olmayabilmektedir. İlaç kullanımının mutlaka bir doktora sorularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aspirin vb. ilaçların kullanımı farklı olumsuz durumlara neden olabilmektedir.

Geciken Adet Kanaması İçin Ne Yapılır?

Öncelikle adet kanamasının neden geciktiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için uzman bir hekime başvurulması önerilmektedir. Uzman bir hekim tarafından gerçekleştirilecek testler ile durumun neden kaynaklandığı detaylı bir şekilde öğrenilebilmektedir. Eğer altta yatan ciddi bir neden bulunmuyor ise adeti hemen ne getirir sorununun cevabı sıkça merak edilen durumlar arasında yer almaktadır. Bazı bitki çayları adet döneminin daha fazla gecikmeden başlamasına neden olabilmektedir. Bunlar arasında şu bitki çayları yer almaktadır:

Adaçayı

Civanperçemi

Kantaron çayı

Kekik çayı

Biberiye çayı

Zencefil çayı

Zerdeçal

Rezene tohumu

Soğan kürü

Maydanoz kürü

Tarçınlı Suyun Zararı Var mı?

Her besinin fazla kullanımı bazı olumsuz durumların oluşabilmesine neden olmaktadır. Özellikle adet dönemi öncesinde içilen tarçın suyu bu dönemin gecikmesine neden olabilmektedir. Tarçın suyu genelde adet döneminin gecikmesini isteyen kişiler tarafından tüketilmektedir. Eğer uzun süre boyunca aşırı miktarda tüketilir ise kabızlık sorunu meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte yüksek tansiyon ilacının etkilerini arttırabilmektedir. Böyle bir durumda kan şekerinin düşmesine neden olmaktadır. Aşırı tüketiminde ise mide ve sindirim problemlerine yol açabilmektedir.