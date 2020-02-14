14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Düşük tansiyon günümüzde sık rastlanan bir sorun tansiyon düşüklüğü olan kişilerde; tansiyon değerleri 90/60 mm Hg’nin altında olmasıyla oluşabilmektedir. Tansiyonun düşük olması, yüksek olmasından daha az tehlike yaratmaktadır. İşte detaylar...
Tansiyon neden düşer? Tansiyonun düşme nedenleri nelerdir?
Tansiyon düşüklüğü olan kişilerde; tansiyon değerleri 90/60 mm Hg’nin altında olmasıyla oluşabilmektedir. Tansiyonun düşük olması, yüksek olmasından daha az tehlike yaratmaktadır. Fakat kan basıncının düşmesi sonucu oluşan düşük tansiyon; damarlarda kanın az pompalanmasına neden olduğunda organların kendisini zorlamasından dolayı sorun yaratabilmektedir. Bu yüzden dengede kalması sağlanmalıdır.
Tansiyonun Düşme Nedenleri Nelerdir;
▪ Az su tüketimi; gün içerisinde veya spor yaptığımızda oluşan su kaybını telafi etmememiz tansiyonun düşmesine neden olmaktadır. İshal ve ateşli hastalıklarda buna sebep olabilmektedir. Bu yüzden bol su tüketmek günlük su kaybını karşılamaya yardımcı olacaktır.
▪ Hamilelik dönemi; dolaşım sisteminin normalden fazla olması tansiyonun düşmesine neden olabilmektedir. Hamilelik dönemi sonunda bu durum normal düzenine dönmektedir.
▪ Şiddetli enfeksiyon oluşumu; septik şoka neden olan bakteriler bulundukları yerleri terk ederek kana karışması ile meydana gelmektedir. Bunun sonucunda damarlara giren bakteriler kandaki toksin oranını yükselterek kan basıncını hayati tehlike yaratacak kadar düşmesine neden olmaktadırlar. Bu yüzden böyle durumlarda acilen doktora başvurmak gerekmektedir.
▪ Kalp rahatsızlıkları; kalp ile ilgili oluşan rahatsızlıklar sonucu kalbin yeterli kanı pompalayamaması durumu ile kan basıncı düşebilmektedir.
▪ Endokrin rahatsızlıkları; tiroid bezlerinde oluşan rahatsızlıklar, diyabet ve kan şekeri düşüklüğü kan basıncının düşerek tansiyonun düşmesine neden olmaktadır.
▪ Aşırı kan kaybı; ciddi bir kaza ile meydana gelen iç kanama nedeniyle kan kaybı olması sonucunda tansiyon aniden düşebilmektedir.
▪ Düzensiz beslenme; gereken besinlerden alınamadığı zaman oluşan B12 vitamini eksikliği kırmızı kan hücrelerinin azalmasına neden olarak anemi oluşumunu meydana getirmektedir. Bu durumda sürekli tansiyonun düşük olmasına neden olmaktadır.
Bu tarz durumlar meydana geldiğinde bir doktora görünerek düşük tansiyonun neden kaynaklandığı tespit edilebilir ve buna uygun bir önlem alınabilir.
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