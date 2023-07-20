Tansiyon baş ağrısı yapar mı? Düşük tansiyonun baş ağrısı nasıl olur?

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Tansiyon düşüklüğü ve yüksekliği, kişiler için oldukça riskli sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden tansiyon rahatsızlığına sahip olan kişiler tansiyonun neden olduğu ek semptomları dikkatli bir şekilde takip etmelidir. Tansiyonla ilgili en çok merak edilen konu baş ağrısına neden olup olmadığı olarak karşımıza çıksa da tansiyonun farklı olumsuz etkileri de vardır. İşte tansiyon hastalığının baş ağrısı ve diğer semptomlar hakkındaki merak edilen tüm detayları.

Tansiyon Baş Ağrısı Yapar Mı?

Tansiyon vücutta bulunan damar sistemlerinin tümünde meydana gelen bir basınç yükselmesi ile meydana gelir. Tansiyon beyin içindeki basıncın da yükselmesine neden olduğu için baş ağrısına sebebiyet verebilir. Tansiyon kaynaklı baş ağrısının nasıl olduğu, nasıl geçeceği ve ne kadar süreceği ise kişiler için merak konusu olmaya devam etmektedir. Bu baş ağrıları bazen çok şiddetli bir şekilde meydana gelen bu baş ağrıları bazen de hafif zonklamalar ile kendini gösterebilir.

Düşük Tansiyonun Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Tansiyondan kaynaklı baş ağrısının düşük tansiyondan mı yüksek tansiyondan mı kaynaklı meydana geldiği merak edilir. Bu yüzden kişiler düşük tansiyonun baş ağrısı nasıl olur sorusunun cevabını sıklıkla araştırmaktadır. Düşük tansiyon kaynaklı baş ağrısı kişilerde kendini çok sık ve şiddetli göstermez. Ancak düşük tansiyonda aynı zamanda mide bulantısı ve halsizlik de ortaya çıkabilir. Bu yüzden eğer baş ağrısı ile birlikte mide bulantısı ya da halsizlik de hissediliyorsa bu baş ağrısının sebebinin düşük tansiyondan kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz.

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Tansiyon Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Tansiyondan kaynaklı meydana gelen baş ağrısının nelerde kendini gösterdiğini merak edenler internet üzerinden tansiyon baş ağrısı nerelere vurur? Sorusunu sık sık araştırır. Eğer düşük tansiyondan kaynaklı bir baş ağrısı yaşanıyorsa ağrı kafanın tepe noktasında kendini hafif bir şekilde gösterebilir. Yüksek tansiyondan kaynaklı bir baş ağısı meydana geliyorsa burada ağrı daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkar. Bu baş ağrısının başlama noktası ise genel olarak ensedir. Enseden başlayan ağrı bazen yavaş bazen de hızlı bir şekilde başın tepe noktasına ve ön tarafına yayılabilir.

Tansiyon Çıkarsa Başın Neresi Ağrır?

Tansiyon çıktığı zaman baş ağrısı ense bölgesinden kendini göstermeye başlar. Ardından da kafanın diğer bölgelerine yayılır. Ancak baş ağrısına sebebiyet verecek pek çok faktör bulunur. Bu yüzden meydana gelen her baş ağrısını tansiyon düşmesi ya da yükselmesi olarak adlandırmak doğru olmayacaktır. Tansiyondan kaynaklı olup olmadığından emin olmak için yan semptomları da takip etmek gerekebilir. Bunun yanı sıra tansiyon kaynaklı baş ağrısı ile birlikte bazı gıdaları tüketerek tansiyonun dengelenmesini sağlayarak baş ağrısına da çözüm bulabilirsiniz. Eğer yüksek tansiyon sorunu ile baş ediyorsanız hızlı bir şekilde kafa noktasına soğuk su uygulaması yapabilirsiniz. Gıda olarak bakıldığında kekik suyu tüketimi, yoğurt ve probiyotik içerikli besinler de yüksek tansiyonun düşmesinde etkili olacaktır. Yüksek tansiyonla birlikte tüketilmesi önerilen bir diğer besin ise limondur. Eğer tansiyon düşüklüğü meydana geldiyse burada tuz tüketimi yapılabilir. Tansiyon dengeye oturduğunda baş ağrısı da azalacaktır.

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