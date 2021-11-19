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Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi - Magazin haberleri

Tanju Çolak: Hülya Avşar eşimden özür diledi

Hülya Avşar'ın bir dönem aşk yaşadığı Tanju Çolak hakkında söylediği, "Tanju’yu rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler” sözleri konuşulmaya devam ediyor. Eski futbolcu, katıldığı programda Hülya Avşar'ın karısınından özür dilediğini açıkladı

19.11.2021 - 14:25 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Geçtiğimiz günlerde bir programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1988-1991 yılları arasında aşk yaşadığı futbolcu Tanju Çolak ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Avşar, "Telefonumdan Tanju'yu silmedim. Ne olursa olsun dünya çapında bir ödül olan 'Altın Ayakkabı' aldı." ifadelerini kullanmıştı.

  • "HOŞUMA GİTTİ"

    Avşar'ın bu sözlerinin ardından eski futbolcu da, "Hoşuma gitmedi dersem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım." şeklinde karşılık verdi.

  • "HÜLYA'YI HATA OLARAK GÖRMEDİM"

    Söylemezsem Olmaz programına katılan Tanju Çolak, Avşar ile birlikeliği hakkında "Yaşanmış şeyler, yaşandı ve bitti. Benim numaramın Hülya'da olduğunu düşünmüyorum. Bir yaşanmışlık var, bunu inkar etme şansım yok. Benim bir ailem var. Hülya'ya aşık olduğumu inkar etmiyorum. 33 yıl önce yaşanmışlıkları konuşuyorsunuz, doğru altına imza atıyorum. Ben yoruldum. Ben hata olarak görmedim Hülya'yı." dedi.

  • "İYİ Kİ BOŞANMAMIŞIM"

    Çolak, "Hayat devam ediyor. Oğlum var, kızım var, gelinim var. Hülya "Ben Aysun'dan özür diledim" dedi... Hanıma sordum "Evet" dedi. Yaşanmışlıkları söylemem lazım. İnkar edemem evliyken ben Hülya'ya aşık oldum ,Hülya da bana aşık oldu. 3 yıl birliktelik yaşadık. O zamanlar boşanmayı düşündüm Aysun hanımdan, boşanma davasını açmıştım. Kadın istemezse erkek yaklaşmaz zaten. Benim evliliğimi karım kurtardı. İyi ki boşanmamışım eve dönmüşüm." şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • Hülya Avşar da o dönem birlkte olduğu ünlü müzisyen Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak ile aldatmıştı.

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