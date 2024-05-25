Tango severler 'Forever Tango' ile İstanbul'da buluştu

REKLAM advertisement1

Los Angeles Filarmoni, Buenos Aires Filarmoni, Teatro Colón gibi büyük senfoni orkestralarında ve prestijli topluluklarda yer alan Arjantinli müzisyen Luis Bravo tarafından kurulan ve yönetilen Forever Tango, 23 Mayıs akşamı İş Kuleleri Salonu’ndaydı.

Broadway’de en çok sahnelenen gösteri olan Forever Tango, sadece dansçıların değil, orkestranın da performansı ile seyircilerin büyük beğenisini kazandı.

Tangonun Arjantin’in arka sokaklarından doğuşunun hikâyesini, müzik ve dans aracılığıyla büyük bir ustalıkla sahneye taşıyan topluluk, etkileyici bir koreografileriyle izleyicileri etkisi altına aldı.

Bandoneonun büyüleyici tınısıyla başlayan gösteri, dansçıların ve orkestranın enerjik ve heyecan verici performansı ile seyircileri tam anlamıyla büyüledi.