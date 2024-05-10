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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Tango Ateşi 'Forever Tango'yla İş Sanat’ta alevlenecek

        Tango Ateşi 'Forever Tango'yla İş Sanat’ta alevlenecek

        Ünlü müzisyen Luis Bravo'nun yönettiği tango dans topluluğu Forever Tango, 23 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleştireceği gösteride Arjantin'in tutkulu müziğini ve dansını İş Sanat seyircisiyle ilk kez buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:28
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        Tango Ateşi İş Sanat'ta alevlenecek
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        Los Angeles Filarmoni, Buenos Aires Filarmoni, Teatro Colón gibi büyük senfoni orkestralarında ve prestijli topluluklarda yer alan Arjantinli müzisyen Luis Bravo tarafından kurulan ve yönetilen Forever Tango, 23 Mayıs Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

        Luis Bravo
        Luis Bravo

        12 dansçı ve 9 müzisyenin yer aldığı orkestrayla sahne alacak topluluk, tangonun 19. yüzyıl Arjantin’inin arka sokaklarından doğuşunun hikâyesini müzik ve dans aracılığıyla ustaca sahneye taşıyor.

        Bölgenin gelenekleri, inançları ve ritüellerinden oluşan bir kimliğin en çarpıcı dışa vurumlarından olan tango, çeşitliliği ve kültürel diyaloğu somutlaştırıyor. Günümüzde Arjantin’in en önemli “kültürel mirası” olarak görülen tango için Luis Bravo şunları söylüyor: “Tango, üç dakikada anlattığınız bir hikâyedir. Tutkulu ve melankoliktir. Şefkatli ancak haşindir. Tango, danstan çok daha fazlasıdır; bir drama, bir kültür, bir yaşam biçimidir.”

        Uluslararası arenada büyük beğeni toplayan ve Broadway’de en çok sahne alan tango dans topluluğu olma unvanını elinde bulunduran Forever Tango, San Francisco Bay Area Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından da En İyi Turne Müzikali seçildi.

        Özgün ve geleneksel bir müziği etkileyici bir koreografi ile birleştiren topluluk, izleyicileri tangonun etkisi altına almaya hazırlanıyor.

        Detaylı bilgi için: issanat.com.tr

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        #Forever Tango
        #İş Sanat
        #dans
        #tango
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