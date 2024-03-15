Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, ikinci çocuklarına kavuştu
2022'de kızları Zeynep'e kavuşan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinin Hazar adını verdikleri ikinci çocukları dünyaya geldi
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28 Haziran 2021'de evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 2022'nin Mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
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İKİNCİ BEBEK DÜNYAYA GELDİ
Geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber verip ikinci çocuklarını beklediklerini duyuran ünlü çiftin, bebekleri doğdu.
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İkinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, Hazar adını verdikleri oğullarına kavuştu.
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Ece Çeşmioğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Hastane odasından paylaşımda bulunan Ece Çeşmioğlu'nu yakın arkadaşları; Özlem Öçalmaz, Emre Şen ve Sercan Badur yalnız bıraklmadı.
Fotoğraflar: Instagram