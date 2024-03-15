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        Haberler Magazin Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun mutlu günü: İkinci çocukları Hazar bebek dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, ikinci çocuklarına kavuştu

        2022'de kızları Zeynep'e kavuşan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinin Hazar adını verdikleri ikinci çocukları dünyaya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 08:10 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:33
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          28 Haziran 2021'de evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 2022'nin Mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

        • 2

          İKİNCİ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

          Geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber verip ikinci çocuklarını beklediklerini duyuran ünlü çiftin, bebekleri doğdu.

        • 3

          İkinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, Hazar adını verdikleri oğullarına kavuştu.

        • 4

          Ece Çeşmioğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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          Hastane odasından paylaşımda bulunan Ece Çeşmioğlu'nu yakın arkadaşları; Özlem Öçalmaz, Emre Şen ve Sercan Badur yalnız bıraklmadı.

          Fotoğraflar: Instagram

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