        Haberler Magazin Tan Taşçı konser vermem nedenini açıkladı: Sanatçılık ve tüccarlık arasında ince bir çizgi var - Magazin haberleri

        Giriş: 14.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:54
        Konser vermeme nedenini açıkladı
        Tan Taşçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bir süredir sahnelerde yer almayan şarkıcı, konser vermemesinin nedenini açıkladı.

        "HİÇBİR ŞEYİN FAZLASINDA GÖZÜM YOK"

        Tan Taşçı'nın açıklaması şu şekilde; "Son günlerde sevenlerimiz tarafından merak edilen 'Konser Yapmama' mevzusuyla ilgili... Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir. Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir. Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir. Bence ancak o zaman gerçek mucizeler başarılabilir. Ben hem sizler hem de kendim için her şeyin en iyisini istiyorum. Fakat hiçbir şeyin fazlasında gözüm yok. Sağlığım da keyfim de yerinde. Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum..."

        #Tan Taşçı

