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        Haberler Gündem Güncel Tamir ettiği aracı öldürdü! | Son dakika haberleri

        Tamir ettiği aracı öldürdü!

        Eskişehir'de bir kişi, tamir ettiği otomobilinin egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:25
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        Tamir ettiği aracı öldürdü!
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        Eskişehir’de evinin garajında tamir ettiği otomobilinin egzoz gazından zehirlenen 40 yaşındaki Ferhat Koç, hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Ferhat Koç, evinin altında bulunan garajında kendisine ait otomobili tamir ettiği esnada egzoz gazından etkilendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferhat Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Ferhat Koç’un cenazesi, Şirintepe Mahallesi’nde bulunan Park Camii’nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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        #haberler
        #Eskişehir
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