DHA

Oyuncu Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız, Instagram üzerinden kendilerine yapılan yorumlardan dolayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olmuşlardı. Daha sonra savcılık, şüpheli Özcan D. hakkında dava açtı. Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi de İstanbul'da yaşayan şikayetçi Tamer Karadağlı'nın ifadesinin talimat yoluyla alınmasına karar verdi. Karadağlı bugün avukatı Mehmet Murat Aslan ile ifade vermek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Şikayetçi olarak ifade veren ünlü oyuncu, "Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi. Tamer Karadağlı'nın ifadesinin, Antalya'daki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

"HUKUKİ HAKKIMI KULLANDIM"

Karadağlı duruşma salonu dışında bekleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Şikayetçiyim. Söyledim. Sosyal medya üzerinden hakaret ve küfredildi. Ben de sorumlu bir vatandaş olarak hukuki hakkımı kullandım." dedi. Karadağlı, "Hangi olay?" diye sorulması üzerine "Bu röportaja girer ama, gerekli açıklamayı yaptım." yanıtını verdi.

İddianamede, Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız'ın arkadaş oldukları, 21 Nisan 2021'de şikayet dilekçesi veren şikayetçilerin Iraz Yıldız'a Instagram hesabı üzerinden yorum yapan Özcan D.'nin yaptığı yorumlarla hakaret ve cinsel taciz suçlarını işlediği iddia edildi.