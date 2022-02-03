"Hasarın giderilmesi için gereken yapıldı"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün rol aldığı reklam filminin basın lansmanında objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet eden Karadağlı'ya, "Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara'da küçük bir kaza yaptınız ve sosyal medyanızdan araç sahibine çağrıda bulundunuz. Otomobilin sahibi size ulaştı mı ve oluşan hasar giderildi mi?" soruların yöneltildi.

"HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKEN YAPILDI"

Konuyla alakalı konuşan Tamer Karadağlı, "Evet, araç sahibi bana ulaştı. Görüştük... Aracının hasarının giderilmesi için gereken yapıldı. Şu an hiçbir problem yok." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışına Ankara'da yakalanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, kayan aracını kontrol edemeyerek, kaza yapmıştı. Çarptığı aracın şoförünü bulamayan Karadağlı, konuyla alakalı sosyal medya hesabından çağrıda bulunmuştu.

"ANKARA KAR CEHENNEMİ YAŞADI"

"Ankara kar cehennemi yaşadı ve bundan ben de nasibimi aldım." diyen Tamer Karadağlı," Ankara Şimşek okağın üst tarafında bu arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım..." mesajını yayınlamıştı.

Çarptığı arabanın fotoğrafını da Instagram'dan paylaşan ünlü isim, ardından yaptığı açıklamada aracın sahibini bulduğunu söylemişti.