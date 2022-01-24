Kaza yaptı: Kardan ben de nasibimi aldım!

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Yoğun kar yağışına Ankara'da yakalanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek, kaza yaptı. Çarptığı aracın şoförünü bulamayan Karadağlı, konuyla alakalı sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

"ANKARA KAR CEHENNEMİ YAŞADI"

"Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı ve bundan ben de nasibimi aldım." diyen Tamer Karadağlı," Ankara Şimşek okağın üst tarafında bu arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım..." mesajını yayınladı.

Çarptığı arabanın fotoğrafını da Instagram'dan paylaşan ünlü isim, ardından yaptığı açıklamada aracın sahibini bulduğunu söyledi.