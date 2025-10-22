Habertürk
        Tame Impala albümünde Barış Manço izleri

        Tame Impala albümünde Barış Manço izleri

        Geçtiğimiz hafta beşinci stüdyo albümü Deadbeat'i yayımlayan Avustralyalı sanatçı Tame Impala (Kevin Parker), 70'lerin Türk müziğine ve Barış Manço'ya hayranlık duyduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:31
        Dünyaca ünlü müzik grubunda Barış Manço izleri
        Geçtiğimiz hafta beşinci stüdyo albümü Deadbeat’i Columbia Records / Sony Music etiketiyle yayımlayan Avustralyalı sanatçı Tame Impala (Kevin Parker), Belçika’nın ünlü radyo istasyonu Studio Brussel’a verdiği röportajda albüm için ilham kaynaklarından bahsetti.

        Röportajda özellikle 70’lerin Türk müziğine ve Barış Manço’ya duyduğu hayranlığa dikkat çeken Parker, Manço’yu “Türk Todd Rundgren” olarak tanımladı ve yeni albümünde, özellikle Loser adlı parçada ondan ilham aldığını belirtti.

        “Son zamanlarda çok farklı türlerde müzikler dinliyorum. Yaklaşık bir yıl önce, birkaç ay boyunca sadece 70’lerin Türk müziğini dinlediğim bir dönemim oldu. Barış Manço adında bir sanatçı var; ona Türk Todd Rundgren diyorum. Disko’dan psikedelik rock’a kadar birçok türde müzik yapmış; gerçekten favorilerimden biri. Aslında onun müziği ve o dönemdeki diğer bazı Türk sanatçılar, albümümdeki Loser şarkısına ilham verdi.”

        Fremantle ve Injidup’taki Wave House Stüdyoları’nda kaydedilen Deadbeat, Parker’ın müzikal olgunluğunun yeni bir seviyesini temsil ediyor. Albüm; her zamankinden daha spontane, daha minimal ama aynı zamanda daha derin tınılarla dikkat çekiyor. Sanatçı, klasik Tame Impala sound’unu korurken, vokal yorumunda daha zengin ve deneysel bir alan yaratmayı başarıyor.

        Albümde yer alan parçalar arasında daha önce yayımlanan ve Barış Manço’dan ilham alan Loser’ın yanı sıra End of Summer ve Dracula da bulunuyor.

        Bu üç parça Billboard Hot 100 listesine giriş yaparak Parker’ın kariyerindeki en güçlü çıkışlardan biri oldu. Sanatçı, Deadbeat albümünün dünya turnesine 27 Ekim’de New York konseriyle başlayacak.

        #tame impala
        #Barış Manço
        Yazı Boyutu
