Tamam Mıyız filminin oyuncuları ve konusu sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Türk sinemasının son dönemdeki en önemli senarist ve yönetmeleri arasında gösterilen Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönettiği Tamam Mıyız? filmi birbirinden farklı iki hayatın kesiştiğini ve birbirlerini anlayabilmesi üzerine kurulu. İşte Tamam Mıyız? filmine dair tüm detaylar...

TAMAM MIYIZ? OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenlik koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Tamam Mıyız? filminin oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu (Temmuz),Aras Bulut İynemli (İhsan),Sumru Yavrucuk (Temmuz'un annesi),Zuhal Gencer (Feride),Aslı Enver (Beste),Uğur Güneş (Serhat),Gürkan Uygun (İhsan'ın babası) yer alıyor.

TAMAM MIYIZ? KONUSU NEDİR?

Hayatındaki seçimleri Temmuz’u babası ile karşı karşıya getirir, maddi hiçbir destek beklemeksizin kendi hayatını yaşamak isteyen ve evinden ayrılan Temmuz, ruhunu meslek olarak seçtiği heykeltraşlıkla arındırır. Hayatını devam ettirmek için çocuk romanları için çizerlik yapan Temmuz’un hayatı, sevgilisinden aldığı bir e-mail ile allak bullak olur. Sevgilisi tarafından terk edildiğini öğrenen Temmuz aynı zamanda işini kaybetmiştir. Hayatı ile yüzleşen Temmuz, dibe vurmuş, yaşama küsmüştür. İhsan ise, bedensel dezavantajı sebebiyle, hayatını annesine bağlı yaşamak zorunda genç bir adamdır. Gerçekleştiremeyeceği hayallerinin yanı sıra annesinin sırtında bir yük olmaktan da mutsuz olan İhsan’ın kurtuluşu ile ilgili tek bir fikri vardır. Ta ki Temmuz’la karşılaşana dek.. Temmuz ve İhsan hayatlarının çöküşünde, dibe vurdukları bir anda karşılaşır ve bu karşılaşma Temmuz’u hayatı, sanatı, umudu yeniden tanıyacağı, İhsan’ı ise hayata yeniden tutunacağı bir dostluğa, başlangıca sürükler.. Farklı iki yaşamın birleşmesine sebep olan bu tesadüfî buluşma Temmuz’u, İstanbul’un hiç bilmediği bir köşesine ve hiç tanımadığı bir ailenin içine sokacaktır.