Tam Sayılarda Üslü İfadeler, Örnekleri ve Konu Anlatımı: Bir Sayının Kuvveti Nasıl Bulunur?

Doğal sayılar ile bu sayıların negatiflerinden oluşan tam sayılar kümesi ne ile gösterilir? 1’in kuvvetleri kaça eşittir? İşte, tam sayılarda üslü ifadeler hakkında tüm detaylar…

Tam Sayılarda Üslü İfadeler

Matematikte, aynı sayıların tekrarlı olarak çarpımının üslü olarak gösterilmesine üslü sayılar adı verilmektedir. Üslü sayılardaki üs; tabanda yer alan sayının kaç kez çarpılacağını gösterir.

Yukarıdaki formülün daha net anlaşılması için aşağıdaki örneğe göz gezdirebilirsiniz.

Bir Sayının Kuvveti Nasıl Bulunur?

Bir sayının kuvvetini bulmak için o sayıyı kuvvet ya da üs olarak yazılan sayı kadar çarpmamız gerekmektedir. Yukarıdaki görselde de ifade edildiği gibi bir sayının üslü olarak gösterilmesinde kuvvet sayının sağ üstüne yazılır ve bu sayı tabanda yer alan sayıdan daha küçük bir yazı boyutuna sahiptir.

Şimdi gelin hep birlikte farklı sayıların ikinci, üçüncü ve dördüncü kuvvetlerinin hesaplandığı şu görsele birlikte göz atalım.

NEGATİF TAM SAYILAR NELER?

Önemli Not: Üslü sayılar ile işlem yaparken aşağıdaki özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.

1 tam sayısının bütün kuvvetleri yine 1’e eşittir. Bu bilgiden hareketle 1’in kuvvetleri kaça eşittir sorusunun cevabı 1 olacaktır.

sorusunun cevabı 1 olacaktır. 0 tam sayısının kendisi hariç bütün kuvvetleri 0’a eşittir.

Bütün tam sayıların birinci kuvveti, sayının kendisine eşittir.

Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1’e eşittir.

Tabanı pozitif olan bütün üslü sayıların değeri yine pozitif bir tam sayıya eşittir.

Tabanı negatif olan üslü sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitif olur.

Tam Sayılar Kümesi Ne İle Gösterilir?

Matematikte doğal sayılar ile bu sayıların negatiflerinden oluşan sayı kümesine tam sayılar kümesi adı verilmektedir ve bu küme Z sembolü ile gösterilmektedir.