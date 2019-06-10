Belçika'nın Liege kentinde ilginç bir olay yaşandı. Sözlü saldırının yanı sıra annesinin sık sık kendisine bıçak ve kemerle vurduğunu söyleyen 57 yaşındaki François ismindeki bir adam, yaşadıklarını herkesin bilmesini istiyor. François'in 84 yaşındaki annesi Lucienne ise oğluna şiddet uyguladığını reddetmiyor.

"BUNDAN NEFRET EDİYORUM"

Fransızca yayımlanan La Capitale gazetesine konuşan Lucienne, oğlundan nefret ettiğini söylüyor. Doğduğu günden bu yana oğlu François'i hiç sevmediğini belirten Belçikalı anne, "Diğer çocuklarım için iyi bir anneyim. Onları görmek istiyorum ama bundan nefret ediyorum" diyor.

DAYAKTAN 1 YIL HASTANEDE KALDI

Lucienne, küçük yaştan itibaren şiddet uyguladığı oğlundan kurtulmak için çok çaba harcamış. François, 4 yaşındayken anne şiddeti yüzünden 1 yıl hastanede kalmış. Yaşlı kadın, 4 yaşındaki oğlunun sandalyesini devirip, kafasını yumrukladığını anlatıyor. Zaman zaman oğlunu kilisede bırakmaya çalıştığını ama etrafta fazla insan olduğu için bunu başaramadığını söylüyor.

ACILI MAKARNA YEDİRMİŞ

Belçikalı annenin, oğluna küçük yaşta yaptıkları bunlarla da sınırlı değil. Bol acılı makarna ile dolu tabağı bitirmeye zorlamış. Kışın sandaletle sokağa göndermiş. Lucienne, 6 yaşındayken de oğlu François'ten kurtulmak için otizmlilerin gittiği bir okula vermeye çalışmış.

"ANNEM SU BİLE VERMEZDİ"

Çocukken kendisini çok yalnız hissettiğini anlatan 57 yaşındaki adam, "Pek kimseyle konuşmazdım. Annem susadığımda su bile vermezdi" diyor. Annesinin şiddetine daha fazla dayanamayan François, 15 yaşında evden ayrılmış. Zaman içinde hayatını düzene koymuş. İyi bir eş bulup evlenmiş.

ANNESİNİ EVİNE ALIP BAKTI

Artık huzurlu bir yaşama kavuşan François'in bu mutluğu 17 yıl önce sona ermiş. Giderek yaşlanan annesinin kendisine bakamadığını gören Belçikalı adam, "annelerine bakmak çocukların görevi" diyerek Lucienne'yi evine almış. Anne, bir süre sonra oğluna yeniden şiddet uygulamaya başlamış. La Capitale'nin elde ettiği görüntülerde, 84 yaşındaki kadın 57 yaşındaki oğluna ekmek bıçağı ile saldırıp, kemerle dövüyor.

ANNESİNE KARŞI KOYMUYOR

Annesinden kat kat güçlü olmasına rağmen karşı koymayan ve ellerini başına koyup kendini korumaya çalışan François, çareyi açlık grevine başlamakta bulmuş. Açlık grevinin amacının, sesini duyurabilmek olduğunu belirten Belçikalı adam, "Ben suçsuzum. Ona iyi davranıyorum. Ama bu şiddetin durmasını, yaşadıklarımı herkesin bilmesini istiyorum" diye konuşuyor.

"ONU EVDEN GÖNDEREMEM"

François, yaşadığı şiddete rağmen annesini evden atmayacağını söylüyor. Belçika medyasına göre Liege polisi olaya el koydu. Ancak polis konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.