Taliban pasaport işlemlerini yeniden başlattı

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Afganistan Pasaport Dairesi, Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından aşırı kalabalık ve teknik sorunlar nedeniyle bir ay kapalı kaldıktan sonra tekrar hizmet vermeye başladı.

Pasaport işlemlerinin tekrar başlamasıyla yüzlerce kişi, pasaport başvurusunda bulundu.

Kabil Pasaport Departmanı Sözcüsü Kari Şafiullah Tassal, Afganlar arasında pasaport talebinin

yüksek olmasına rağmen, yeni başvuranların neredeyse bir ay beklemeleri gerektiğini söyledi.

Birçok Afgan, Ağustos'ta Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkeden ayrılmak için pasaportlarını bekliyor.

Bunların arasında öğrenciler ve sağlık tedavisi için yurt dışına gitmesi gerekenler de var.