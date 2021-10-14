Taliban heyeti Türkiye'ye geliyor!

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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki

Türkiye’ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

ÇAVUŞOĞLU'DAN KABİL'E ZİYARET AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Afganistan'ın başkenti Kabil'e bir ziyaret düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Yeni kurulacak Afganistan yönetiminin kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu konuda telkinlerimizi Taliban yönetimine de başından beri iletiyoruz. Yerinde inceleme, nasıl angajmana gireceğimizi konuşmak bakımından ve Taliban'a telkinlerimizi söylemek adına dört veya beş dışişleri bakanı olarak Afganistan'ı birlikte ziyaret etmeyi kararlaştırdık. Şu anda telefonla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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