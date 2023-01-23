Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Otomobil

Taliban'dan spor otomobil

Uzun yıllar boyu süren savaşlar ve Taliban sonrası kadın hakları ihlalleri ile gündeme gelen Afganistan, bu sefer 'yerli otomobil' ile kendinden söz ettirdi. Ülkedeki Entop isimli bir firma, spor bir otomobil olan 'Mada 9'u tanıttı. Tasarım olarak bir 'süper spor' otomobil olan Afganistan'ın yerli otomobilinde, Toyota'nın 1998'den 2007'e kadar ürettiği benzinli bir motor kullanılıyor. İlerleyen dönemde otomobilin tamamen elektrikli olacağı belirtilirken, otomobilin Afganistan'da nerede üretileceği, kaç adet üretilmesinin planlandığı ve satışa ne zaman sunulacağı gibi bilgiler ise açıklanmadı

Giriş: 23.01.2023 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Taliban'dan spor otomobil
Taliban'dan spor otomobil
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

2021 sonunda yönetimi Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan, yerli üretim bir 'konsept' otomobil tanıttı.

Ülkedeki Entop isimli bir firma, spor bir otomobil olan 'Mada 9'un üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Otomobilin sosyal medyada Entop tarafından yayınlanan videosu ise, savaşlar ve Taliban sonrası kadın hakları ihlalleri ile gündeme gelen ülkenin, ilk kez farklı bir şekilde anılmasına yol açtı.

Afganistan'da 5 yıl içinde geliştirildiği kaydedilen Mada 9, Taliban yönetiminin Yüksek Eğitim Bakanlığı tarafından tanıtıldı.

Afgan yetkililerin, otomobili uluslararası etkinliklerde tanıtılarak ülkenin tanıtımına katkı sağlamayı değerlendirdiği aktarılıyor.

TOYOTA'NIN 25 YILLIK MOTORUNU KULLANIYOR

Entop'un atölyesinde el yapımı olarak üretilen otomobilde, Toyota motoru görev yapıyor.

'1ZZ-FE' kodlu 4 silindirli motor, 1998'den 2007'e kadar Japon markanın farklı modellerinde görev yapması ile biliniyor. 1.8 litrelik güç ünitesi, Corolla, Celica GT ve MR2 Spyder gibi modellerde kullanılmıştı.

Mada 9'un her ne kadar ilk tanıtımı Toyota'nın benzinli motoru ile yapılsa da, ilerleyen dönemde otomobilin tamamen elektrikli olacağı belirtiliyor.

Otomobilin Afganistan'da nerede üretileceği, kaç adet üretilmesinin planlandığı ve satışa ne zaman sunulacağı gibi bilgiler ise açıklanmadı.

Tasarım olarak bir 'süper spor' otomobil olan Afganistan'ın yerli otomobili, ön ve arkada led farlar, arka tamponun ortasına konumlandırılmış egzos çıkışları ve teknik olarak açıklanmasa da 20 inçe yakın jant boyutu ile dikkat çekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
En sağlıklı çikolata hangisi?
En sağlıklı çikolata hangisi?
Irak'tan Alman yatırımcılara
Irak'tan Alman yatırımcılara "kapıda vize" uygulaması
İmar barışı affı için gözler Meclis'te!
İmar barışı affı için gözler Meclis'te!
Geçiş sürecinin yol haritası 26 Ocak'ta açıklanacak
Geçiş sürecinin yol haritası 26 Ocak'ta açıklanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.