Taliban'a sığınan hamile gazeteci ülkesine dönebilecek

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Yeni Zelanda'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı sınır politikasıyla nedeniyle Afganistan'da kalan Yeni Zelandalı gazeteci Charlotte Bellis, ülkesine dönebilecek.

Bellis, hükümetin kendisine geri dönüş yolu teklif etmesinin ardından eve dönebileceğini söyledi.

Yetkililer daha önce Bellis'in ülkedeki karantina otellerinde boş yer bulmak için yeniden başvurması gerektiğini söylüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde uluslararası medyada Bellis'in hikayesine geniş yer verilmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Grant Robertson, kendisine bir oda verilebileceğini söyledi.

25 haftalık hamile Bellis yaptığı açıklamada, "Kızımızı doğurmak için Mart ayı başında memleketim Yeni Zelanda'ya döneceğim. Eve döndüğümüz ve böyle özel bir zamanda ailemiz ve arkadaşlarımızla birlikte olacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

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Bellis, Yeni Zelandalılara destekleri için teşekkür etti ve hükümete sınır kontrollerine bir çözüm bulması için meydan okumaya devam edeceğini söyledi.

Kararın bir kereye mahsus olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve diğer hamile Yeni Zelandalılar için eve dönüş yolu sunmadığını da sözlerine ekledi.