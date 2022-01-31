Yeni Zelanda'ya dönemeyen hamile gazeteci Taliban'a sığındı

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Yeni Zelandalı hamile gazeteci, evine dönemediği için Afganistan'da Taliban'a sığındı.

35 yaşındaki Charlotte Bellis, Yeni Zelanda'nın sert koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle evine dönemediği için Kabil'de kalmak zorunda kaldığını açıkladı.

25 haftalık hamile olan Bellis, üç doz aşı olmasına rağmen Yeni Zelanda'ya dönemediğini söyledi. Bellis, "Bu saçmalık. Sağlık sigortamın, ailemin olduğu Yeni Zelanda'ya gitmek benim yasal hakkım. Tüm ailem, desteğim orada." dedi.

Taliban Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği sırada Bellis, Al Jazeera'nın Afganistan muhabirliğini yapıyordu.

"DURUMUNUZUN NE KADAR KÖTÜ OLDUĞUNU ANLIYORSUNUZ"

Aslen Belçikalı olan Bellis, Belçika'ya giderek vatandaşlık almaya çalıştı ancak vize sorunu yüzünden orada da kalamadı. En sonunda Bellis ve erkek arkadaşı vizeleri olduğu için Afganistan'a geri döndü. Bellis köşe yazısında "Taliban size; evli olmayan hamile bir kadına sığınma garantisi veriyorsa durumunuzun ne kadar kötü olduğunu anlıyorsunuz." sözlerini kullandı.

Şubat ayının sonuna kadar Afganistan'dan ayrılmak istediğini söyleyen Bellis, "Bebeğim ve benim sağlığım için Yeni Zelanda'ya dönmek istiyorum." dedi.