Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı

DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları araç ve yaya trafiğine açıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında kutlandı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

DHA'nın haberine göre, saat 20.30 itibariyle bölgedeki bariyerler kaldırılarak Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar yaya ve araç trafiğine açıldı.