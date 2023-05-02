Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, güvenlik önlemleri kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve çevresi yeniden açıldı

Giriş: 02.05.2023 - 01:32 | Güncelleme: ABONE OL
Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine açıldı
DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları araç ve yaya trafiğine açıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında kutlandı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

DHA'nın haberine göre, saat 20.30 itibariyle bölgedeki bariyerler kaldırılarak Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar yaya ve araç trafiğine açıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 16 yaralı
Yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 16 yaralı
"DEAŞ'ın sözde lideri MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi"
Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.