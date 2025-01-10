Taksim'de kadınların laf atma kavgası!

İstanbul Beyoğlu'nda olay, saat 08.15 sıralarında Taksim'de Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü oldukları iddia edilen iki kadın arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı.

AYAĞA KALKIP KAVGAYA DEVAM ETTİ

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Çevredeki erkekler kavga eden iki kadını birbirinden ayırdı. Kadınlardan biri bu sırada yere düştü. Yeniden ayağa kalkan kadın, diğer kadının önce üstüne yürüdü ardından da küfürler yağdırdı; kısa süre sonra da sokaktan ayrıldı.