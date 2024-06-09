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        Haberler Gündem Güncel Taksim'de gece kulübü dövüş ringine döndü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler | Son dakika haberleri

        Taksim'de gece kulübü dövüş ringine döndü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler

        İstanbul Taksim'de bir gece kulübünde kız arkadaşına çarptılar diye 3 kişi ile tartışan gencin gözünde bardak patlatıldı, öldüresiye dövüldü. Dövülen gencin sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilirken gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:38
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        • 1

          Taksim'de gece saatlerinde Fas uyruklu Anass E.H., kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne geldi.

          Çift burada alkol alıp eğlenirken iddiaya göre 3 arkadaştan biri sigarayla, Anass E.H.'nin kız arkadaşına çarptı. Ardından genç ile bu kişi arasında tartışma çıktı.

        • 2

          Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganlardan biri gencin gözüne bardakla vurdu. Bardağın patladığı kavgaya, bu kişinin yanındakiler de katılınca ortalık karıştı.

          Kavgada yere yatırılan genç, saldırganlar tarafından dakikalarca öldüresiye dövüldü.

          Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

          İhbar üzerine kulübe sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı genci yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

        • 3

          Gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, gencin ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

          Yapılan incelemeler sonucu saldırganlardan gencin gözüne bardakla vuran kişinin Ömer Ç. (25), yerde darbedenlerin ise Osman G. (25) ve Erkan Ç. (22) olduğu tespit edildi.

          Devam eden çalışmalarda şahıslar, Hacıahmet Parkı üzerinde kıskıvrak yakalandı.

        • 4

          SALDIRGANLAR ADLİ KONTROLLE SERBEST

          Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde, gencin kendilerine küfrettiği için aralarında kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi.

          Emniyette işlemleri tamamlanan 1 suç kayıtlı Ömer Ç., 9 suç kayıtlı Osman G. ve 5 suç kaydı olan Erkan Ç. adliyeye sevk edildi.

          Mahkemeye"kasten yaralama" suçundan sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        • 5

          SAĞ GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

          Kavgada yaralanan Fas uyruklu Anass E.H. ise ifadesinde, arkadaşı ile birlikte eğlence mekanına gittiğini, burada bir müddet eğlendikten sonra içeride müşteri olarak bulunan üç şahıs ile sözlü tartışmaya başladıklarını daha sonradan bu şahıslardan birisinin sağ gözüne denk gelecek şekilde bir cisim ile yüzüne vurduğunu, gözünün kanadığını ve iç kısmında yırtık oluştuğunu, bu darbe sonucu yere düştüğünü ve yerde de 3 kişinin kendisini darp etmeye devam ettiğini, bu olay sonucunda sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini söyledi.

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