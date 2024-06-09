Taksim'de gece kulübü dövüş ringine döndü: Gözünde bardak patlattılar, öldüresiye dövdüler

SAĞ GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Kavgada yaralanan Fas uyruklu Anass E.H. ise ifadesinde, arkadaşı ile birlikte eğlence mekanına gittiğini, burada bir müddet eğlendikten sonra içeride müşteri olarak bulunan üç şahıs ile sözlü tartışmaya başladıklarını daha sonradan bu şahıslardan birisinin sağ gözüne denk gelecek şekilde bir cisim ile yüzüne vurduğunu, gözünün kanadığını ve iç kısmında yırtık oluştuğunu, bu darbe sonucu yere düştüğünü ve yerde de 3 kişinin kendisini darp etmeye devam ettiğini, bu olay sonucunda sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini söyledi.