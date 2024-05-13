Taksiden inerken otomobil çarptı
Edirne'de ticari taksi sürücüsüne aracından indiği sırada hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilin arasında kalan sürücü yaralanırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Edirne'de taksi sürücüsü ölümden döndü.
İHA'nın haberine göre, Batuhan Geridönmez kullandığı ticari taksiyi, Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'ndeki durağa park etti. Geridönmez'e aracın kapısını açıp indiği sırada arkadan hızla gelen bir otomobil çaptı.
Çarpmanın etkisiyle Geridönmez, iki otomobilin arasında sıkışarak yaralandı. Geridönmez'e çarpan otomobil ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.
Öte yandan kaza anı ise taksi durağının güvenlik kamerasıyla kaydedildi.