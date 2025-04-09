Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi

İstanbul Avcılar'da Üniversite Mahallesi'ndeki özel yurdun önüne gece saatlerinde taksiyle gelen öğrenci ile taksi şoförü arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

REKLAM advertisement1

Taksicinin çağrısıyla yurdun önüne gelen çok sayıda meslektaşı ile yurttan çıkan bazı öğrenciler de kavgaya dahil oldu. Levye ve sopaların da kullanıldığı kavga, yurdun güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

REKLAM

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları polis merkezine götürdü. Kavgaya karışanlar, ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu arada, yurt önünde yaşanan kavga ve arbede cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.