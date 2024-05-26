Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Taksici kaldırımda yatan köpeği fark etmeyerek ezdi

        Taksici kaldırımda yatan köpeği fark etmeyerek ezdi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir taksi şoförü kaldırımda yatan köpeği fark etmeyerek aracıyla üzerinden geçti. Tekerin altında ezilen köpek yaralanırken, çevredekilerle taksi şoförü arasında tartışma çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırımda yatan köpeği ezdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artuklu'da Birinci Cadde üzerinde kaldırıma park ettiği aracına müşteri alan bir taksici, yerde yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti.

        Ezilen köpek acı içerisinde inlerken durumu fark eden çevredekiler taksiciye müdahale etti.

        Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #köpeği zen taksici
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Habertürk Anasayfa