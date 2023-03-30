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Taksi şoförünü taşla ağır yaralamıştı! İşte istenen ceza!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bindiği taksinin şoförü 45 yaşındaki Mesut Dertli'nin başına taşla vurup, yaralayan 23 yaşındaki Hüseyin Şahin hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti ve duruşma ertelendi

Giriş: 30.03.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da taksi şoförünü taşla ağır yaralamıştı! İşte istenen ceza! - Son dakika haberleri
Taksi şoförünü taşla ağır yaralamıştı! İşte istenen ceza!
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DHA

Antalya'da Olay, 11 Ocak günü saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin (45) kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin (23), Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

TAŞLA DEFALARCA BAŞINA VURDU

DHA'da yer alan habere göre istediği yere gelince Şahin, yanında getirdiği taşla Dertli'nin başına vurdu. Kendini korumaya çalışan Mesut Dertli'ye defalarca vuran Şahin, kaçtı. Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ AMELİYATA ALINDI

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan, sağ elinde kırıklar, başında da ciddi derecede yaralar olduğu belirlenen Dertli, ameliyat edildi. Hüseyin Şahin ise polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hüseyin Şahin hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına Hüseyin Şahin kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada şikayetçi ile taraf avukatları hazır bulundu. Hakim karşısında savunma yapan Şahin, pişman olduğunu söyledi.

18 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcı, sanık Şahin'in 'gece vakti silahla yağma' ve 'nitelikli yaralama' suçundan toplam 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti ve duruşma ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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