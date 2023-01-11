O an kamerada! Taksiciye feci saldırı!

Antalya'da olay, saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin (45) kullandığı taksiye binen Hüseyin Ş., (23) Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.
YANINDAKİ TAŞLA ŞOFÖRÜN BAŞINA VURDU
DHA'da yer alan habere göre mahalleye geldiklerinde Hüseyin Ş., bilinmeyen nedenle yanında getirdiği taşla taksi şoförü Mesut Dertli´nin başına vurdu.
SALDIRI ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Dertli kendini korumaya çalışırken, Hüseyin Ş. taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Ş. kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI
Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.
CİDDİ YARALANDI AMELİYATA ALINDI
Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Polis, şüpheli Hüseyin Ş.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Ş.'nin, emniyetteki işlemleri sürerken, taksiciler, konvoy yapıp saldırıyı protesto etti.