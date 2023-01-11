O an kamerada! Taksiciye feci saldırı!

DHA'da yer alan habere göre mahalleye geldiklerinde Hüseyin Ş., bilinmeyen nedenle yanında getirdiği taşla taksi şoförü Mesut Dertli´nin başına vurdu.

Dertli kendini korumaya çalışırken, Hüseyin Ş. taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Ş. kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.