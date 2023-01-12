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Taksicinin başına taşla vurmuştu! Nedeni ortaya çıktı!

Antalya'da, bindiği taksinin şoförü 45 yaşındaki Mesut Dertli'nin başına taşla vurup, yaralayan 23 yaşındaki Hüseyin Şahin tutuklandı. Saldırganın ifadesinde, Dertli'nin parasını almak için bayıltmak amacıyla başına taşla vurduğunu söylediği öğrenildi

Giriş: 12.01.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Antalya'da taksicinin başına taşla vurmuştu! Nedeni ortaya çıktı!
Taksicinin başına taşla vurmuştu! Nedeni ortaya çıktı!
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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde olay, dün saat 04.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin (45) kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin (23), Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

TAŞLA ŞOFÖRÜN BAŞINA VURDU

DHA ve İHA'da yer alan habere göre istediği yere gelince Şahin, bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği taşla taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞ ELİ KIRILDI AMELİYATA ALINDI

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Dertli, ameliyat sonrası taburcu oldu. Polis ise Hüseyin Şahin'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"BAYILTIP PARASINI ALACAKTI"

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahin, tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde bayıltarak parasını almak için taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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