Taksicinin başına taşla vurmuştu! Nedeni ortaya çıktı!

DHA ve İHA'da yer alan habere göre istediği yere gelince Şahin, bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği taşla taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu.

Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.

Dertli, ameliyat sonrası taburcu oldu. Polis ise Hüseyin Şahin'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.