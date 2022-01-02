'Taksi niye yok? dayağı!

İHA

İstanbul'un Şişli ilçesi Bomonti semtinde bulunan bir taksi durağında meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Yaşar Tiryaki'nin çalıştığı durağa eşi ve çocuğuyla birlikte gelen yabancı uyruklu bir şahıs, taksi istedi. Tiryaki'nin o an elinde boş taksi olmadığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine şahıs duraktan ayrıldı. 10 dakika sonra tekrar gelerek taksi olmayışını gerekçe gösteren şahıs, tartıştığı Tiryaki'ye saldırmaya başladı.

DİŞLERİ KIRILDI, BAŞINA DİKİŞ ATILDI

Eşi ve çocuğunun yanında saldıran şahıs, Tiryaki'ye önce yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen adamı yerde de tekmelemeye devam etti. Aldığı tekme darbeleri ile Tiryaki'nin porselen dişleri kırıldı. Olayın ardından kaçmaya başlayan ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşadığı olay sonucu kafasının farklı bölgelerinde zedelenmeler tespit edilen Yaşar Tiryaki'nin başına dikiş atıldı.

ADLİYEDE SERBEST KALDI

Taksi olmadığı gerekçesiyle darp edilen Yaşar Tiryaki yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte polis merkezine giderek ifade verdi ve şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma donu unda saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

'BEKLEYİN DİYORUM NİYE YOK DİYOR'

Olayla ilgili konuşan Yaşar Tiryaki, şunları söyledi:

"Taksi kaoslarını milletimiz biliyor. Biz duraklar olarak, saldırılara uğruyoruz. Niçin saldırıya uğruyoruz? Görüyorsunuz ki durakta zaman zaman taksi bulamıyoruz ve bulamadığımız zaman 'Niye yok?' deniliyor; hatta bunun ötesinde hakaret ve küfürlerle karşılaşıyoruz. Araç olmadığını ifade etmeye çalıştığımız halde saldırıyorlar. Geçenlerde ben saldırıya uğradım, darp edildim. Darp eden vatandaş karşı sokaktan kaçtı gitti, beni hastaneye götürdüler.

Bazen öğle saatlerinde, değişim saatlerinde duraklarda taksi olmayabiliyor. Olayın sebebi de bu, 'Taksi yok bekleyeceksiniz' demekten başka bir çaremiz yok. Ben art niyetli olduğu kanaatindeyim. Çünkü bekledi bekledi daha sonra bana saldırdı. Kendisine anlatıyorum, 'Şu anda taksi yok bekleyin' diyorum; 'Niye yok?' diyor.

Bazen aşağıdaki tüneller kapanıyor, kapandığı zaman sirkülasyon olmuyor, araçlar gelemiyor ki zaten trafiği de biliyorsunuz herkesin sıkıntı çektiği bir durum. Bu sefer de taksi neden yok diye kapıdan içeriyi girmeye çalıştı ve bana saldırdı. Kendisine müdahale etmeye çalışsam da yaşım itibariyle çok müdahale edemedim ve darp edildim. Şikâyetçi olduk, olay adliye ve karakola intikal etti. Raporları elimde, ifade tutanakları karakolda" dedi.