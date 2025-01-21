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        Haberler Bilgi Gündem Taksi fiyatları 2025: İstanbul'da sarı taksi indi-bindi, kısa mesafe, kilometre başına, taksimetre açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

        Taksi ücretlerine yüzde 49'a varan zam geldi! Zamlı taksi ücretleri kaç TL'ye yükseldi?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzde 35'lik toplu taşıma zammı sonrası taksi ücretlerine de yüzde 49'a varan oranlarda zam yapıldı. Peki, indi bindi ile kısa mesafe ücreti ne kadar oldu? İşte, 2025 zamlı taksi tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:27
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        • 1

          İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam yapılmasının ardından taksi ücretlerine de yüzde 49'a varan zam geldi. Buna göre; taksi indi-bindi, kısa mesafe, açılış ücreti, kilometre ücreti gibi birçok kalemde de artışa gidildi. İşte, 2025 zamlı taksi tarifesi fiyatları...

        • 2

          İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ 2025: TAKSİ AÇILIŞ VE İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

          İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam sonrası taksi açılış ve indi bindi ücretleri de artış yaşadı.

          Buna göre, taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya yükseldi. İndi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti ise 100 liradan 135 liraya çıktı.

        • 3

          Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28 liraya,

          Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350 liraya,

          Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya yükseldi.

        • 4

          Yeni ücretler şöyle:

          Tam elektronik bilet ücreti: eski 20 liradan 27 liraya

          Öğrenci: 9.76 liradan 13,18 liraya

          Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 liradan 19,33 liraya

          Tam mavi kart aylık ücreti: 1570 liradan 2 bin 120 liraya

          Öğrenci mavi kart aylık ücreti: 282 liradan 381 liraya

          Marmaray tam parkur ücreti: 44,27 liradan 59,76 liraya

          Metrobüs tam parkur ücreti: 29,69 liradan 40,08 liraya

          Metrobüs öğrenci: 9,76 liradan 13,17 liraya yükseldi.

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