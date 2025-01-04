Takla atan otomobil baba ile oğlu ayırdı!

Batman'da edinilen bilgilere göre, Batman-Diyarbakır karayolu Diktepe köyü mevkiinde Bilal Çiftçi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla attı.

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Bilal Çiftçi ve babası Mehmet Salik Çiftçi (50) yaralandı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mehmet Salik Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.