12.7 milyar dolarlık satın alma!

HABERTURK.COM

Rockstar ve 2K Games’in sahibi oyun yapımcısı ve dağıtıcısı Take-Two Interactive, ABD’li oyun devi Zynga’yı 12.7 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. Hisse başına 9.86 dolar karşılığında (yüzde 64 primli) varılan anlaşmaya göre devir işlemlerinin 2023 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

PC ve konsol oyunlarında güçlü olan Take-Two, bu satın alma ile Zynga’nın öne çıktığı mobil oyun pazarındaki hedeflerini de büyümeyi planlıyor.

ZYNGA HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ

Anlaşmanın duyurulmasının ardından NASDAQ'ta işlem göen her iki oyun şirketinin hisselerinden de büyük hareketlilik yaşandı. Zynga'nın hisseleri yüzde 40'dan fazla değer kazanırken, Take-Two'nun hisseleri ise yüzde 15 civarında değer kaybetti.

Take-Two, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Midnight Club, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization, Mafia ve Kerbal Space Program gibi oyunları bulunurken; Zynga’nın portföyünde ise Empires & Puzzles, FarmVille, Golf Rival, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles & Spells, High Heels! , Merge Dragons!, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends ve Zynga Poker gibi oyunlar yer alıyor.

PEAK GAMES İLE 'İLK TÜRK UNİCORN'U İŞLEMİNE DE İMZA ATMIŞTI

Hatırlanacağı üzere ABD’li Zynga, yerli oyun şirketi Peak Games’i 2020 yılında haziran ayında 900 milyon doları nakit, 900 milyon dolarlık kısmı Zynga hissesi olmak üzere toplam 1.8 milyar dolara satın almıştı.

İLK TÜRK ‘UNİCORN’U OYUNDAN ÇIKTI!

Bu satın alma ile işlemi ile Peak Games, Türkiye’nin ilk unicorn’u olmuştu. Zynga, Peak Games’in yanısıra Gram Games, Rollic Games, Forgerhero ve Zerosum gibi Türk oyun şirketlerini de bünyesine katmıştı.