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Takasbank'tan yapılan açıklamada bankanın özellikle son yıllarda tüm dünyada önemi artan blokzincir teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Blokzincir teknolojisi üzerine yapılan çalışmaların ilk ürünü olarak dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altının blokzincir teknolojisi ile zaman kısıtı olmaksızın kişiden kişiye transferine imkan tanıyan ve marka adı 'BiGA Dijital Altın' olan projemizin uygulamaya geçişini duyurmanın ve Borsa İstanbul Grubunun bir üyesi olarak, ülkemiz ekonomisine yerli ve milli bir uygulamanın daha eklenmesinin haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Blokzincir teknolojisinin finans sektöründe kullanılabilmesini teminen fiziksel dayanağı olan varlıkların dijitalleştirilmesi fonksiyonlarının sağlanmasına yönelik konulara odaklanıldığına işaret edilen açıklamada, yapılan çalışmaların sonucunda, dijital varlıkların blokzincir teknolojisi kullanılarak transfer edilmesine imkan sağlayan, fiziksel dayanak varlığı esas alan, kendine ait ayrıca bir değeri olmayan ve mevcut regülasyonlara uyumlu olarak gerçekleştirilebilen ve dünyada duyurulan birçok projeden ayrılan Dijital Varlık Transfer Platformu'nun oluşturulduğu belirtildi.
Açıklamada, platform üzerinde işlem görecek olan varlığın, Borsa İstanbul kasalarında fiziksel olarak saklanan her bir gram altının karşılığı olarak üretilen ve 'BiGA' olarak isimlendirilen dijital değer olduğunu kaydedilerek, "Sistemde dijital varlık için ihraç, itfa ve transfer olmak üzere 3 ana kabiliyet bulunmaktadır. Bunların yanı sıra blokzincir teknolojisi ile çalışan BiGA Platformu ile Altın Transfer Sistemi arasında entegrasyon, mutabakat yetkinlikleri, izleme ve raporlama gibi ek özellikler de sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
UYGULAMAYA ALINDI
Bugün itibarıyla uygulamaya alınan "BiGA Dijital Altın" projesine ilk etapta Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti BBVA, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'nın katılım sağladığı belirtildi.
Böylece katılımcı bankalarla birlikte Türkiye'nin finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağının kurulduğu bildirilen açıklamada, "Takasbank tarafından sunulan platformdan hizmet sağlayacak olan katılımcı bankaların kendi sistemlerinde yapacakları geliştirmelerle altın bakiyeleri katılımcı bankalar arasında 7/24 transfer edilebilecektir. Takasbank'ın kendi iç kaynakları kullanılarak tasarlanan, geliştirilen ve yeni nesil çözümlere referans olabilecek 'BiGA Dijital Varlık Transfer Platformu'nun ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını diler kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Proje hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için hazırlanan rapora https://biga.takasbank.com.tr/ adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.
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