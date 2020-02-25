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Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran-İstanbul seferini yapan TK879 sayılı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan 132 yolcu kontrol amaçlı Koronavirüs tehlikesine karşı karantinaya alındı.

İran'da bulunan Türk vatandaşlarını getirmek için havalanan THY'nin Tahran-İstanbul seferini yapan uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.30 sularında indi. Sağlık Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlık ve il sağlık müdürlüğü, yolcu muayenelerini yaptı. Testlerin sürdüğü ifade edildi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.



İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.



Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.



Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır."