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Tahran, İranlı güreşçinin idam edilmesini eleştiren AB ülkelerine tepki gösterdi

İran, güreşçi Nevid Efkari'nin 2018'deki protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürdüğü gerekçesiyle idam edilmesini eleştiren Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tepki gösterdi.

14.09.2020 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
Tahran, İranlı güreşçinin idam edilmesini eleştiren AB ülkelerine tepki gösterdi
AA

Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, AB ülkelerini ve bu ülkelerin Tahran Büyükelçiliklerini İran'ın iç işlerine karışmakla suçladı.

AB ülkelerinin Efkari ile ilgili açıklamalarını kınayan Bakıri, söz konusu ülkeleri "diplomatik nezakete uymamak ve muhalefet grubu gibi seslerini yükseltmek" ile suçladı.

Bakıri ayrıca yabancı ülkelerin baskısının Yargı Erki'nin kararlarını etkilemeyeceğini söyledi.

İran'ın Şiraz kentinde Ağustos 2018'de ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü suçlamasıyla Eylül 2018'de tutuklanan Efkari, geçen ay idama mahkum edilmişti.

Efkari'nin protestolar sırasında devlet su işlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Turkman'ı bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf ettiği görüntüler geçen hafta devlet televizyonunda yayınlanmış ancak Efkari'nin idamına karşı çıkanlar itirafların işkence altında alındığını iddia etmişti.

Nevid Efkari, İran'da en popüler spor dallarından biri sayılan güreşte ulusal düzeyde şampiyonluklar elde etmişti. İranlı sporcunun idama mahkum edilmesinin ardından uluslararası spor camiası ve insan hakları kuruluşları İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Çağrıların artması üzerine ABD Başkanı Donald Trump da Efkari'nin idam edilmemesi için Tahran yönetimine geçen hafta Twitter üzerinden mesaj göndermişti.

Trump mesajında, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Nevid Efkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Efkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum." ifadelerine yer vermişti.

Efkari, tüm itirazlara rağmen 12 Eylül'de tutuklu bulunduğu Şiraz Adilabad Cezaevi'nde idam edilmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İran'daki idamı en şiddetli şekilde kınadığını bildirmiş, Almanya ve Fransa'nın Tahran Büyükelçilikleri de Efkari'nin idamını kınamıştı.

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