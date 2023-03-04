Taha Duymaz hayallerini listelemişti

HAYALLERİNİ LİSTELEMİŞ
Taha Duymaz'ın ablası paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Semiha Duymaz, kardeşinin vefat etmeden önce hayattaki hedeflerini sıraladığı listeyi, "Hayalleri vardı. Hepsi, hepsi bir anda uçtu, gitti. En kötüsü hiçbir şey yapamamak..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Yürek burkan listede sırayla, 'Eğitimimi tamamlayacağım', 'Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım', 'Aşçı olacağım' ve son olarak, 'Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım' ifadelerinin yer aldığı görülüyor.