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Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kardeşinin hayallerini yazdığı listeyi paylaştı - Magazin haberleri

Taha Duymaz hayallerini listelemişti

Taha Duymaz'ın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılmıştı. Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, kardeşinin vefat etmeden önce hayattaki hedeflerini sıraladığı yürek burkan listeyi paylaştı

Giriş: 04.03.2023 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremden 12 gün sonra acı haber gelmişti. Duymaz ve kardeşleri Umut ile Melek'in cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenilmişti.

  • ACI HABERİ 'CZN BURAK' DUYURMUŞTU

    'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir, acı haberi, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" sözleriyle duyurmuştu.

  • "BUNDAN SONRA PAYLAŞILAN HİÇBİR ŞEY BENİ VE AİLEMİ TEMSİL ETMİYOR"

    Acısını takipçileriyle paylaşan abla Semiha Duymaz da, "Kaybımız büyük... Ailem ve ben bu süreçte bizim yanımızda olan, olmak isteyip, olmayan telefonla ve sosyal medya aracılığı ile yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki; Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin" ifadelerini kullanmıştı.

  • "ALLAH'IM BU ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN"

    Sosyal medyada bir paylaşımda daha bulunan Semiha Duymaz, kardeşi Taha Duymaz'dan geriye kalanların fotoğrafını çekip, gönderisine, "Dilerim Allah'tan; Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın" notunu da düşmüştü.

  • HAYALLERİNİ LİSTELEMİŞ

    Taha Duymaz'ın ablası paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Semiha Duymaz, kardeşinin vefat etmeden önce hayattaki hedeflerini sıraladığı listeyi, "Hayalleri vardı. Hepsi, hepsi bir anda uçtu, gitti. En kötüsü hiçbir şey yapamamak..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

    Yürek burkan listede sırayla, 'Eğitimimi tamamlayacağım', 'Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım', 'Aşçı olacağım' ve son olarak, 'Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım' ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

  • "SON YAPTIĞI YEMEK OLDU"

    Kısa bir süre sonra Taha Duymaz'ın yemek yaparken çekilen anlarını da yayınlayan Semiha Duymaz, "Ben köyde, annemdeyken, 'Taha, çok acıktım' dedim. 'Abla yufka aldım, börek mi yapayım sana yoksa baklava mı?' dedi. Son yaptığı ve son yediğim yemeği oldu. Allah'ım senden razı olsun iyi kalpli kardeşim. Huzurla uyu... Bu dünyada rahat edemedin, orada rahat uyu. Her şeyim..." şeklinde konuştu.

  • Öte yandan geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri burkmuştu.

  • "ÇOK YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

    Taha Duymaz, "Ben geleceği görmüyorum, bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım, bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" demişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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