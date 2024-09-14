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        Haberler Spor Diğer Güreş Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu! - Diğer Haberleri

        Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu!

        Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 21:22 Güncelleme: 14.09.2024 - 21:22
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        Güreş Federasyonu başkanlığına aday!
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        Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

        Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Türk güreşinin tarihinden aldığı gücü, geleneğini bugüne ve yarına taşıma adına, geleceğimiz olan genç güreşçilerimizin tekrardan motivasyonunu artırıp onları destekleyip zirveye taşıma adına, ulusal ve uluslararası arenada güçlü ekip ve kadrolarla kazanacağımız başarılarla ve lobilerle Türk güreşinin gücünü tüm dünyaya gösterme adına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı adayı olduğumu tüm kamuoyuna saygıyla paylaşıyorum."

        Taha Akgül, sporculuk kariyerinde olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanırken, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla sporculuk kariyerini noktalamıştı.

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